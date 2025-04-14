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الرئيس الصيني يحذر من الحمائية ويدعو لحماية النظام التجاري العالمي

منذ 8 دقائق
الرئيس الصيني شي جين بينغ. رويترز

الرئيس الصيني شي جين بينغ. رويترز

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أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الاثنين، إنه يتعين على الصين وفيتنام تعزيز جهودهما على جميع الجبهات لبناء مجتمع مصير مشترك صيني-فيتنامي، والإسهام بشكل أكبر في السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في آسيا والعالم بأسره.

وجاءت تصريحات شي في مقال موقّع بعنوان “البناء على الإنجازات السابقة وتحقيق تقدم جديد في السعي نحو الأهداف المشتركة”، نُشر اليوم في صحيفة (نهان دان) الفيتنامية قبيل زيارة الدولة التي سيجريها إلى الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.

وقال شي إن بناء مجتمع مصير مشترك صيني-فيتنامي، الذي ينطوي على أهمية استراتيجية، يخدم المصالح المشتركة للدولتين، ويفضي إلى السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة وخارجها.

ودعا إلى تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة ودفع القضية الاشتراكية، ومواصلة التعاون المربح للجانبين، وتحقيق المزيد من الفوائد للشعبين، وتعزيز التبادلات الشعبية وإقامة رابطة أوثق بين الشعبين، فضلا عن تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتعزيز الازدهار والنهوض في آسيا.

وحذّر الرئيس الصيني من أن حرب التجارة وحرب الرسوم الجمركية لن تفضيا إلى فائز، وأن الحمائية لن تؤدي إلى أي شيء.

وقال: “ينبغي على بلدينا الدفاع بحزم عن النظام التجاري متعدد الأطراف، وعن سلاسل الصناعة والإمداد العالمية المستقرة، وعن البيئة الدولية المفتوحة والتعاونية”.

وذكر شي: “يتعين علينا إدارة الخلافات بطريقة مناسبة وحماية السلام والاستقرار في منطقتنا”.

واختتم بالقول: “إن الترسيم الناجح لحدودنا البرية وفي خليج بيبو يظهر أنه من خلال وجود رؤية لدينا، فإننا قادرون تماما على تسوية القضايا البحرية بشكل مناسب من خلال التشاور والتفاوض”.

    المصدر :
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