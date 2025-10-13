الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
الرئيس الصيني يشدد على أهمية تمكين المرأة ومشاركتها في صنع القرار

منذ ساعتين
الرئيس الصيني شي جين بينغ . رويترز

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الاثنين إلى تعزيز مشاركة المرأة في السياسة والحكومة، مؤكداً أن تمكين النساء يمثل خطوة أساسية لترسيخ المساواة بين الجنسين وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات.

وقال شي، في كلمته أمام القمة العالمية للمرأة 2025 المنعقدة في بكين بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن على الدول “توسيع القنوات أمام النساء للمشاركة في صنع القرار وتعزيز حضورهن في الحوكمة الوطنية والاجتماعية”.

وأضاف أن السلام والاستقرار يشكلان شرطين أساسيين لتحقيق التنمية الشاملة للمرأة، مشيراً إلى أن المساواة بين الجنسين تمثل عنصراً محورياً في تحقيق الازدهار العالمي.

وتأتي القمة في وقت تبرز فيه مؤشرات على تقدم الصين في مجال تمكين النساء، إذ أصبحت النساء يشكلن نحو 50 بالمئة من طلاب التعليم العالي، وحوالي 43 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

