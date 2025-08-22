الرئيس الصيني يعتزم استضافة بوتين وجوتيريش في قمة إقليمية نهاية الشهر

قالت بكين اليوم الجمعة إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وأكثر من 20 قائدا في وقت لاحق من الشهر الجاري، في اجتماع سياسي وأمني يهدف إلى تعزيز النفوذ الإقليمي للصين.

وذكر مساعد وزير الخارجية الصيني ليو بين في مؤتمر صحفي بشأن الاستعدادات لقمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستقام في تيانجين من 31 أغسطس آب إلى الأول من سبتمبر أيلول أن المشاركين سيكشفون عن خطط جديدة لتعزيز العلاقات فيما بينهم.

وتأتي القمة قبل أيام فقط من تنظيم بكين أحد أكبر عروضها العسكرية منذ سنوات، وفي الوقت الذي تدفع فيه سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية والتجارية لا سيما تجاه إسرائيل وغزة والرسوم الجمركية اللاعبين الإقليميين الرئيسيين إلى الاقتراب من الصين.

وأوضح المسؤول الصيني أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من بين المدعوين.

ومن المقرر أن يشارك أيضا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، قبل استضافته لترامب وقادة آخرين من رابطة دول جنوب شرق آسيا في أكتوبر تشرين الأول.