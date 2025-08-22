الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس الصيني يعتزم استضافة بوتين وجوتيريش في قمة إقليمية نهاية الشهر

منذ 10 دقائق
علم الصين

علم الصين

A A A
طباعة المقال

قالت بكين اليوم الجمعة إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وأكثر من 20 قائدا في وقت لاحق من الشهر الجاري، في اجتماع سياسي وأمني يهدف إلى تعزيز النفوذ الإقليمي للصين.

وذكر مساعد وزير الخارجية الصيني ليو بين في مؤتمر صحفي بشأن الاستعدادات لقمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستقام في تيانجين من 31 أغسطس آب إلى الأول من سبتمبر أيلول أن المشاركين سيكشفون عن خطط جديدة لتعزيز العلاقات فيما بينهم.

وتأتي القمة قبل أيام فقط من تنظيم بكين أحد أكبر عروضها العسكرية منذ سنوات، وفي الوقت الذي تدفع فيه سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية والتجارية لا سيما تجاه إسرائيل وغزة والرسوم الجمركية اللاعبين الإقليميين الرئيسيين إلى الاقتراب من الصين.

وأوضح المسؤول الصيني أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من بين المدعوين.

ومن المقرر أن يشارك أيضا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، قبل استضافته لترامب وقادة آخرين من رابطة دول جنوب شرق آسيا في أكتوبر تشرين الأول.

 

 

 

 

 

 

    المزيد من أخبار العالم

    زلزال قوته 5.7 درجة يهز جزيرة سيرام الإندونيسية
    زلزال بقوة 7.5 درجة يهز طرف أمريكا الجنوبية ولا تحذير من تسونامي
    علم اليابان
    ارتفاع الأسهم اليابانية بفضل أسهم البنوك وشركات السيارات
    أسعار النفط (تعبيرية)
    النفط يتجه لإنهاء خسائر دامت أسبوعين مع ضبابية محادثات أوكرانيا

    الأكثر قراءة

    البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
    هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
    عناصر تابعين لحزب الله
    "غسّالة الأموال".. تعطُّل أذرع حزب الله الخفية في أميركا الجنوبية
    الجبهة الجنوبية
    بعد الغارات المكثفة على الجنوب.. بيان من الجيش الإسرائيلي