الرئيس العراقي “برهم صالح” يقدم استقالته أمام البرلمان رافضاً تسمية “العيداني”

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أعلن الرئيس العراقي “برهم صالح” أنه وضع استقالته أمام البرلمان العراقي اليوم الخميس رافضا تسمية العيداني مرشحا لرئاسة الحكومة

وصرح “صالح” قائلاً أتقدم باستقالتي لأؤكد أن الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبرا عن الإرادة الشعبية

وأفادت مصادر مقربة من الرئيس العراقي أنه غادر بغداد إلى السليمانية بعد إبلاغ البرلمان استعداده للاستقالة

ولاحقاً أعلنت رئاسة البرلمان العراقي انها استلمت رسالة الرئيس التي هدد فيها بالاستقالة وستبحث الرد خلال يومين