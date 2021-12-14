الرئيس الفرنسي لنظيره الروسي: متمسكون بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الروسي فلاديمير بوتين تمسك فرنسا بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وبحسب بيان الإليزيه، فقد شدد ماكرون خلال اتصال هاتفي مع بوتين على أن باريس مصممة على تطبيق اتفاقات مينسك في إطار “رباعية النورماندي” وبوساطة فرنسية-ألمانية.

كذلك، اتفق ماكرون وبوتين على التواصل مجدداً قبل نهاية الشهر الجاري.

وكانت موسكو دعت أمس الثلاثاء، إلى إجراء مفاوضات فورية مع حلف الأطلسي حول أمن البلاد، بحسب ما أفاد الكرملين.

كما طالب بوتين، بإجراء محادثات “فورية” مع الناتو والولايات المتحدة بشأن الضمانات التي ستمنح لروسيا حول أمنها، على خلفية التوترات حول أوكرانيا.

وكان بوتين طالب يوم الإثنين، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، “بوجوب البدء فورا في مفاوضات بهدف الخروج باتفاقيات قانونية دولية واضحة من شأنها أن تمنع المزيد من توسع الناتو شرقا، ونشر أسلحة تهدد روسيا في بلدان مجاورة، وفي أوكرانيا بشكل أساسي”.

يذكر أن الخلافات تصاعدت خلال الأشهر الماضية بين موسكو والناتو الذي أعلن صراحة وقوفه إلى جانب كييف، ودعمه ضمها إلى عضويته.

فيما عمدت الولايات المتحدة، والأوروبيون إلى اتهام الروس بالتحضير لغزو أوكرانيا، ما نفته موسكو مراراً.