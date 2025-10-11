السبت 19 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 11 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس الفرنسي يعيد تكليف سيباستيان لوكورنو لتشكيل حكومة جديدة

منذ ساعة واحدة
سيباستيان لوكورنو. رويترز

سيباستيان لوكورنو. رويترز

A A A
طباعة المقال

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الجمعة أنه أعاد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

وكان ماكرون عيّن سيباستيان لوكورنو في التاسع من سبتمبر/أيلول 2025 رئيسا للوزراء، خلفا لفرانسوا بايرو، بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته.

وكان سيباستيان لوكورنو قدم استقالته بشكل مفاجئ الاثنين الماضي. وتأتي إعادة تعيينه وسط استفحال أزمة سياسية في فرنسا طرفاها تحالف أحزاب اليسار ذو الأغلبية البرلمانية ويمين الوسط الذي ينتمي إليه الرئيس ماكرون.

وفي اجتماع بالغ الأهمية، استقبل ماكرون زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية في قصر الإليزيه قبل انتهاء مهلة حددها بنفسه عند ساعة متأخرة من مساء اليوم لتعيين رئيس وزراء جديد.

وقال قادة الأحزاب اليسارية بعد اجتماعهم مع ماكرون إن الرئيس أبلغهم أنه لا يعتزم تعيين رئيس وزراء من اليسار، رغم أنهم يرون أن المنصب من حقهم بعد أن أسقط النواب مرشحي ماكرون الوسطيين السابقين بسبب اعتراضهم على خطط الحكومة لخفض الإنفاق.

وعرض ماكرون تأجيل تطبيق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، لكن زعماء اليسار قالوا إن ذلك غير كاف.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

المنظمة البحرية الدولية
أمريكا تهدد بفرض عقوبات على أعضاء المنظمة البحرية الدولية بسبب خطة لخفض الانبعاثات
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ترامب: واثق بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد
أطفال فلسطينيون ينظرون إلى الأنقاض بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، عقب اتفاق إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار في غزة، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 10 أكتوبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
الاتحاد الأوروبي: مستعدون للمساهمة في استقرار غزة وإعادة إعمارها

الأكثر قراءة

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري في بيروت غداً.. فهل يلتقي الرئيس بري؟
طقس لبنان
تحضروا لكتل هوائية رطبة وأمطار رعدية نهاية الأسبوع.. ماذا في توقعات الطقس؟
بيني وكسلر في الضاحية الجنوبية لبيروت
فيديو.. إسرائيلي في زيارة لمكان اغتيال نصر الله!