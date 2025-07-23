الرئيس الفرنسي يقاضي مؤثرة أمريكية.. إليكم السبب

رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت دعوى تشهير في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، على المؤثرة اليمينية على مواقع التواصل كانديس أوينز تركزت على ادعائها بأن سيدة فرنسا الأولى ولدت ذكرا.

وقال ماكرون في دعوى قضائية رفعها بالمحكمة العليا في ديلاوير إن أوينز شنت “حملة إذلال عالمية” مملوءة بالأكاذيب و”التنمر المستمر” للترويج لمدونتها وتوسيع قاعدة المعجبين “المتحمسة” الخاصة بها.

وقال ماكرون إن الأكاذيب تضمنت أن بريجيت ماكرون (72 عاما) ولدت تحت اسم جان ميشيل تروجنيو، وهو الاسم الحقيقي لشقيقها الأكبر.

وأضاف في الدعوى “في كل مرة يغادر فيها آل ماكرون منزلهم يفعلون ذلك وهم يعلمون أن عددا لا يُحصى من الناس قد سمعوا، وكثيرون منهم صدقوا، هذه الافتراءات الدنيئة.. إنه شيء مسيء، ومهين، وظالم للغاية”.

ولم ترد أوينز بعد على طلبات التعليق المرسلة عبر البريد الإلكتروني. ورفض مكتب ماكرون التعليق.

وتطالب الدعوى بتعويضات لم تتحدد قيمتها وتعويضات عن الأضرار.