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الرئيس الفلسطيني محمود عباس يزور دمشق للقاء الشرع.. ماذا في التفاصيل؟

منذ 18 دقيقة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم زيارة سوريا يوم الجمعة المقبل للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع.

ونقلت شبكة “صدى نيوز” عن مصادر خاصة لم تكشف هويتها، أن عباس سيلتقي الشرع في أول زيارة له إلى دمشق بعد سقوط النظام المخلوع.

وكان الرئيس محمود عباس قد اجتمع مع نظيره السوري لأول مرة على هامش أعمال القمة العربية الطارئة التي انعقدت في القاهرة في الرابع من الشهر الفائت.

وفي أواخر شهر شباط، التقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، أحمد الشرع في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على رأس وفد فلسطيني رسمي.

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