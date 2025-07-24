الرئيس الفلسطيني يدعو ترامب للتدخل لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة مع تزايد التقارير عن مزيد من الوفيات بسبب الجوع هناك.

وقال عباس في كلمة بثها التلفزيون الرسمي “أدعو الرئيس الأمريكي ترامب، التدخل للسماح لمنظمات الأمم المتحدة بإدخال المساعدات الغذائية والطبية”.

وأضاف “وأدعو المجتمع الدولي لإيجاد الوسائل الفورية لإدخال مئات آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية الموجودة في محيط قطاع غزة”.

وأوضح الرئيس الفلسطيني في خطابه أنه يجري سلسلة اتصالات دولية عن الوضع في قطاع غزة

وقال “لقد أطلقنا حملة اتصالات واسعة مع قادة العالم والمنظمات الدولية، وأبلغناهم أن استمرار هذا الوضع جريمة حرب يتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليتها الكاملة، وأننا لن نخضع لسياسات الخنق والتجويع”.

وأضاف “إننا نمر بمرحلة شديدة الصعوبة سيسجلها التاريخ، ضد احتلال يرتكب جرائم حرب مشينة وكارثية، يتسبب فيها بتجويع أكثر من مليوني فلسطيني معرضين للموت، فهل يتحمل العالم هذه المسؤولية؟ وهل ذنبهم هو أنهم فلسطينيون يريدون البقاء في أرضهم؟”.

وتقود الولايات المتحدة إلى جانب قطر ومصر جهودا في سبيل الوصول إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ولو مؤقتا.