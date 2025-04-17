الرئيس الفلسطيني يصل سوريا غدا في أول زيارة منذ تولي الشرع

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدا الجمعة، العاصمة دمشق في زيارة هي الأولى منذ تولي الرئيس السوري أحمد الشرع منصبه.

وقال سمير الرفاعي، سفير فلسطين لدى دمشق في تصريح هاتفي للأناضول الخميس، إن الرئيس محمود عباس يزور سوريا غدا الجمعة.

وذكر أنها زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق قبل أن يغادر البلاد.

ولم يدلِ الرفاعي بمزيد من التفاصيل حول الزيارة.

وكان عباس قد اجتمع لأول مرة مع الشرع على هامش أعمال القمة العربية الطارئة في القاهرة في مارس/آذار الماضي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي زار وفد فلسطيني برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى سوريا والتقى الشرع.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، تعيين الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.