الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

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أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ، لمدة 30 يوما إضافية، لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، إن الرئيس عباس ”أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ من جديد، يبدأ من تاريخ 4 يونيو/حزران الجاري، ولمدة 30 يوما، لمواجهة استمرار تفشي كورونا“.

وبإعلان عباس، تدخل أراضي السلطة الفلسطينية شهرها الرابع في حالة الطوارئ، التي بدأت في 3 مارس/ آذار الماضي، عقب الإعلان عن اكتشاف حالات مصابة بكورونا في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

ويبلغ عدد الإصابات المسجلة بكورونا لدى وزارة الصحة الفلسطينية 451 حالة، بالإضافة إلى 179 إصابة غير مؤكدة داخل مدينة القدس، حيث تمنع إسرائيل الوزارة من العمل هناك.