الرئيس القبرصي يحث على مضاعفة الجهود لتوصيل المساعدات إلى غزة

دعا الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس اليوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل الجاري، إلى إجراء تحقيق فوري في مقتل سبعة من موظفي الإغاثة في غارة جوية إسرائيلية في غزة.

وقال إن جمعية ورلد سنترال كيتشن الخيرية التي كان القتلى من موظفيها “شريك أساسي” في مبادرة توصيل المساعدات إلى القطاع عن طريق البحر.

وأضاف خريستودوليدس بعد اجتماع مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا “نحن بحاجة إلى مضاعفة الجهود لتوصيل المساعدات إلى غزة”.

وارتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في دير البلح وسط قطاع غزة مساء الاثنين إلى 7 قتلى بينهم 6 أجانب.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.