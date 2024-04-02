الثلاثاء 23 رمضان 1445 ﻫ - 2 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس القبرصي يحث على مضاعفة الجهود لتوصيل المساعدات إلى غزة

منذ 12 دقيقة
الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس

الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس

A A A
طباعة المقال

دعا الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس اليوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل الجاري، إلى إجراء تحقيق فوري في مقتل سبعة من موظفي الإغاثة في غارة جوية إسرائيلية في غزة.

وقال إن جمعية ورلد سنترال كيتشن الخيرية التي كان القتلى من موظفيها “شريك أساسي” في مبادرة توصيل المساعدات إلى القطاع عن طريق البحر.

وأضاف خريستودوليدس بعد اجتماع مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا “نحن بحاجة إلى مضاعفة الجهود لتوصيل المساعدات إلى غزة”.

وارتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في دير البلح وسط قطاع غزة مساء الاثنين إلى 7 قتلى بينهم 6 أجانب.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ديفيد كاميرون
غزة تحت النار
الخارجية البريطانية تدعو إسرائيل للتحقيق في مقتل عمال إغاثة في غزة
أنتوني بلينكن
غزة تحت النار
بلينكن يزور باريس بعد تعرض منظمة إغاثية لهجوم إسرائيلي في غزة
جوازات سفر الضحايا الأجانب في غزة
غزة تحت النار
جيش الاحتلال: "هيئة مستقلة" ستحقق في مقتل موظفي إغاثة بغزة

الأكثر قراءة

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
إسرائيل حسمت أمرها.. الخطط العسكرية للجبهة مع لبنان تمت المصادقة عليها!
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان: الحزب الحاكم سيحاسب نفسه بعد نتائج الانتخابات المحلية في تركيا
عناصر من حزب الله
فيديو.. الجيش الإسرائيلي يغتال قيادياً كبيراً بكتيبة الرضوان التابعة لحزب الله