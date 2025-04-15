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الرئيس المصري وولي عهد الكويت يؤكدان رفضهما تهجير الفلسطينيين

منذ 11 دقيقة
آثار غارة إسرائيلية على أحد المنازل في دير البلح وسط قطاع غزة. رويترز

آثار غارة إسرائيلية على أحد المنازل في دير البلح وسط قطاع غزة. رويترز

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين وكذلك النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والبدء في إعادة إعمار القطاع وفقا للخطة العربية.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي بمقر إقامته في مدينة الكويت بولي العهد خلال زيارة رسمية للبلاد، وهي المحطة الثانية في جولة الرئيس المصري بمنطقة الخليج.

وشددا على رفضهما لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، كما أكدا أهمية استمرار الجهود الدولية الرامية لإعادة إحياء عملية سياسية جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن ولي عهد الكويت أشاد بالجهود المصرية الداعمة لتحقيق الأمن والإستقرار بالمنطقة.

وأضاف الشناوي أن الشيخ صباح أشار إلى تطلع الجانب الكويتي إلى أن تسهم زيارة السيسي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

كما ذكر المتحدث أن الرئيس السيسي أشاد بالجهود الكويتية لتطوير الاقتصاد وفق رؤية 2035، معربا عن أمله في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأضاف المتحدث أنه تم التطرق خلال اللقاء أيضا إلى تطورات الأوضاع في سوريا، والجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية، ودعم الاستقرار في السودان.

    المصدر :
  • رويترز

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