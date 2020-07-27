الرئيس المصري يستقبل وزير الخارجية السعودي في قصر الاتحادية

السيسي يستقبل وزير الخارجية السعودي في الاتحادية
السيسي يستقبل وزير الخارجية السعودي في الاتحادية

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استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الإثنين، وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في قصر الاتحادية ، حسب ما ذكرت وزارة الخارجية السعودية على “تويتر” .

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية على “تويتر”، الاثنين، أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، سيستقبل نظيره السعودي بقصر التحرير.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الجانبين سيبحثان سبل الدعم والتعاون المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فقد وصل وزير الخارجية السعودى في زيارة تستغرق يوماً واحداً، حيث كان في استقباله وزير الخارجية شكري بمطار القاهرة الدولي.

وتواجه المنطقة تهديدات ناجمة عن التواجد والتدخل الأجنبي في شؤون عدد من الدول العربية.

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