الرئيس المصري يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية في القاهرة

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، في القاهرة قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الفريق أول مايكل كوريلا، حيث “بحثا سبل تطوير التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في كافة المجالات، لا سيما العسكرية والأمنية”، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية في بيان لها.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا ملف المياه، وأشار السيسي، “إلى الأهمية القصوى لقضية نهر النيل باعتبارها قضية أمن قومي لمصر”.

وكان الرئيس المصري قد أعرب، في بيان الثلاثاء الماضي، “عن تقدير بلاده لحرص الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة الإثيوبي”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، أن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط و”أكد السيسي استمرار مصر في جهودها المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين واستئناف دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل”.

وأضاف المتحدث أن السيسي أشاد “بمساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو وقف إطلاق النار، مؤكدًا أهمية إحياء مسار السلام والسعي لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة”.

وأوضح المتحدث أن اللقاء “شهد توافقا حول ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، والسعي نحو حلول سياسية ومستدامة للأزمات الراهنة، بما يسهم في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي”.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والقرن الأفريقي.

وحضر اللقاء وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، والسفيرة الأميركية لدى القاهرة.