الرياض تؤكد دعمها الحوار الدبلوماسي عقب قمة ترامب وبوتين في ألاسكا

عبرت وزارة الخارجية السعودية عن دعم المملكة لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة (الروسية – الأوكرانية) بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين الصديقين، وفقاً لبيان الخارجية السعودية.

إلى ذلك، رحبت السعودية بقمة ألاسكا التي جمعت الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، لتؤكد دعمها المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي بصفته سبيلاً لحل الخلافات والنزاعات الدولية.

ودعمت الرياض مسار المفاوضات بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا عبر استضافتها للمحادثات الثلاثية في وقت سابق، في حين أعربت كلاً من كييف وواشنطن وموسكو عن تقديرهم للدور السعودي في إطار تقريب وجهات النظر.

والجمعة 15 آب/أغسطس 2025 عقدت قمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان “السعي لتحقيق السلام” واستمرت قرابة 3 ساعات.

وبحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.