السجن 13 عاما لأمريكي بتهمة مساعدة داعش

أصدرت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة حكماً بالسجن على أميركي لمدة 13 عاما ونصف العام عقب إدانته بالمشاركة في مؤامرة لدعم تنظيم داعش الإرهاربي بالتعاون مع صديق آخر له جرت إدانته في وقت سابق.

وذكرت صحيفة “نيوزويك” أن إدوار شيمنتي، البالغ من عام 39 عامًا، والقاطن في مدينة زيون بولاية ألينوي كان قد اعتقل في العام 2017 مع شخص آخر يدعى جوزيف جونز ويبلغ من العمر 38 عاما، بعد إدانتهما بتقديم الدعم والترويج لتنظيم داعش.

وكان قد حكم على جونز في مارس الماضي بالسجن لمدة 12 عاما، قبل أن يصدر الحكم بالسجن لمدة 13 عاما ونصف العام على شيمنتي يوم أمس الجمعة، والذي قال عنه القاضي إنه الشخص الذي يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في تقديم الدعم للتنظيم الإرهابي.

وأوضحت التحقيقات أن الرجلين بايعا داعش واستخدما وسائل التواصل الاجتماعي في مساندة العنف دعما للتنظيم.

وورد في التحقيقات أن شيمنتي وجونز ناقشا دعم داعش مع عملاء سريين بمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) ومخبر، وأطلعاهم على صور لهما وهما يرفعان علم داعش في حديقة عامة.

وذكرت الدعوى الجنائية التي تتألف من 77 صفحة أن شيمنتي أبلغ المخبر أنه ود لو رأى العلم “أعلى البيت لأبيض ومشاهدة الدماء تسفك”.

وأضافت الدعوى أن شيمنتي وجونز زودا أحد العملاء السريين بهواتف ذكية اعتقادا منهما أن الأخير سيستخدمها في تفجير عبوات ناسفة في هجمات لداعش.

وأشارت الدعوى إلى أن شيمنتي عمل مع المخبر في صالة للألعاب الرياضية لجعله لائقا بدنيا للقتال ظنا منه أنه سيتوجه إلى خارج البلاد للانضمام إلى داعش.

واصطحب جونز وشيمنتي المخبر في سيارة إلى مطار أوهير الدولي بشيكاغو بعد قال لهما أنه سيتوجه جوا إلى سوريا للقتال مع داعش.

بالمقابل، جادل فريق دفاع شيمنتي أن موكلهما تعرض لنوع من الخداع وأن ردود أفعاله جاءت بوحي من تصرفات عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، مطالبين أن لا تتجاوز عقوبته خمسة أعوام، بينما كان الإدعاء العام قد طالب بسجن المتهم لمدة لا تقل عن عشرين عاما.