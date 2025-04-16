السعودية تؤكد دعمها للأردن في مواجهة المخططات التي تهدد أمنه

بعد تمكن المخابرات الأردنية من إحباط خطة تخريب يوم أمس، أشادت السعودية بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها الجهات المختصة في الأردن لحماية أمن البلاد واستقرارها، مؤكدة دعمها لهذه الجهود.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم الأربعاء، أنها تدعم إجراءات الأردن أمام كل ما من شأنه المساس بأمنه، وإثارة الفوضى.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إشادة المملكة العربية السعودية بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمن الأردن وإثارة الفوضى. pic.twitter.com/tmvRQaVO2B — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 16, 2025

القبض على 16 متورطا

أتى ذلك، بعدما أعلنت السلطات الأمنية الأردنية أمس القبض على 16 ضالعا في تلك المخططات التي كانت تتابعها دائرة المخابرات بشكل دقيق منذ عام 2021، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما بينت أن تلك المخططات شملت تصنيع صواريخ بأدوات محلية واستيراد أخرى من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل البلاد وإخضاعها للتدريب في الخارج أيضا.

في حين أقر المتهمون في اعترافات مصورة بأنشطتهم غير المشروعة ومخططاتهم التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأردني، مؤكدين انتماءهم لجماعة الإخوان.

في المقابل نفت جماعة الإخوان في الأردن أي صلة لها بتلك المخططات، مؤكدة أنها “أعمال فردية لا علم للجماعة بها ولا تمت لها بصلة”.

وكان الأردن أحبط في مايو/أيار من العام الماضي (2024) “مؤامرة” لتهريب أسلحة إلى داخل البلاد من أجل تنفيذ أعمال تخريبية. وكشفت المصادر الرسمية حينها أن الأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية.