السعودية تحذر غير الملقحين.. تكرار الإصابة بأوميكرون أشد خطراً عليكم

حذرت السلطات السعودية من أن الإصابة بأوميكرون مرة أخرى جائزة الحدوث، ولكن بنسب متفاوتة، حيث إنها تأتي أشد وأكثر احتمالية لغير الملقحين.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي إلى أنه هو الملاحظ في الحالات المنومة بالعناية الحرجة، حيث إن مدة الحضانة للمصاب بمتحور أوميكرون أقصر من غيره من المتحورات السابقة، ومتوقع أن تكون 3 أيام والأعراض من 5 إلى 7 أيام، وهي المدة التي تشهد الانتقال.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، الأحد، أن المنحنى الوبائي في السعودية يمر بمراحل إيجابية ليس في تسجيل الحالات فقط، وإنما في الفحوصات التي تسجل ارتفاعاً كدليل على وعي المجتمع الذي يؤكد على السيطرة والتحكم الوبائي ويدل على ذلك منحنى الحالات الحرجة التي تسجل هي الأخرى نزولًا.

وأكد أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تقترب من 60 مليون جرعة، كما تقترب من 24 مليون شخص للمحصنين بجرعتين، وأن أثر اللقاحات في حماية المجتمع واضحة، وأسهمت في خفض الحالات الحرجة.

وسجلت وزارة الصحة السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية 2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 3482 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1014، وحالتي وفاة.

وأظهرت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في السعودية بلغ 728387 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 692001 حالة، والحالات النشطة 27413، ليصل إجمالي عدد الوفيات 8973.