السعودية تدعو لدعم الحكومة السورية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يوم أمس الخميس، في اتصال هاتفي بنظيره الأميركي ماركو روبيو بشأن سوريا على ضرورة دعم الحكومة السورية ووقف اعتداءات إسرائيل.

“دعم إجراءات الحكومة السورية”

وأكد بن فرحان خلال الاتصال على إدانة المملكة للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتدخلاتها في الشؤون الداخلية.

كما شدد على أهمية احترام استقلال سوريا وسيادتها، وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها، وتضافر الجهود لدعم إجراءات الحكومة السورية لتحقيق الأمن وبسط سيادة القانون على كامل أراضيها، بما يحفظ وحدة سوريا ويحقق سلمها الأهلي.

أيضا ثمن الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية لدعم أمن واستقرار سوريا.

جاء هذا بينما دعا مندوب السعودية في الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل، لضمان وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا فوراً.

وشدد الواصل على أن اعتداءات إسرائيل على سوريا من شأنها تقويض الجهود الأممية لإحداث تسوية شاملة، رافضاً كل التدخلات الخارجية بشؤون سوريا الداخلية.

كما أكد المندوب على أن بلاده تدعم جهود السلطات السورية لتحقيق الأمن والاستقرار.

موقف دولي جاد

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية كانت أكدت على أن اعتداءات إسرائيل المتكررة في المنطقة، دون وجود رادع، تستدعي موقفًا جاداً من كافة الدول لوضع حد لتلك الجرائم.

وشددت على أن الانتهاكات الإسرائيلية تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر.

وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن بالتصدي لممارسات إسرائيل وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه هذه الانتهاكات.

وكان ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان رحب بإجراءات الرئيس السوري أحمد الشرع لاحتواء الأحداث الأخيرة في سوريا، معرباً عن ثقة المملكة بقدرة الحكومة السورية بقيادة الشرع على تحقيق الأمن والاستقرار لسوريا.