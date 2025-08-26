الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية وتؤكد دعمها لوحدة سوريا

منذ ساعتين
علم المملكة العربية السعودية

أكدت وزارة الخارجية السعودية استنكارها وإدانتها الشديدين لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتوغلها داخل الأراضي السورية والتدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وللقانون الدولي، وللاتفاق المبرم عام 1974م لفض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، وذلك في ظل ما تشهده محافظة السويداء من توترات متصاعدة.

وشددت الوزارة في بيانها الصادر اليوم (الثلاثاء)، على دعم السعودية الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم الأهلي، وترسيخ سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل أراضيها.

وأكدت الخارجية السعودية رفض المملكة القاطع لأية دعوات انفصالية تستهدف تقسيم سوريا، داعية جميع مكونات الشعب السوري إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار، والتكاتف من أجل استكمال بناء الدولة السورية الجديدة.

كما جددت السعودية دعوتها المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب سوريا الشقيقة ومساندتها في ترسيخ الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة أراضيها، مشددة على ضرورة اتخاذ موقف جاد وحازم أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا.

    المصدر :
  • العربية

