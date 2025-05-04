السعودية تدين ضرب مطاري بورتسودان وكسلا وتدعو لوقف الحرب في السودان

أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأحد عن إدانة المملكة واستنكارها استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في بورتسودان وكسلا بالسودان، مشددة على أنه يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في “بورتسودان وكسلا” بجمهورية السودان، وهو ما يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي pic.twitter.com/HJQ7zXc2Cr — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 4, 2025

كما طالبت في منشور على حسابها في منصة “إكس” اليوم الأحد، بالوقف الفوري للحرب في السودان وتجنيب البلاد وشعبها المزيد من المعاناة والدمار.

و جددت الأكيد أن الحل للأزمة سياسي سوداني-سوداني يحترم سيادة ووحدة البلاد ويقوم على دعم مؤسسات الدولة.

كذلك أكدت رفض المملكة لهذه الانتهاكات، مشددة على ضرورة توفير الحماية للمدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) في 11 مايو 2023.