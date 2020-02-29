السعودية ترحب باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالـبان

رحبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، بتوقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالـبان، في وقت سابق اليوم.

وقالت الخارجية، في بيان، إن الاتفاق سيكون له ”دور في استعادة أفغانستان لاستقرارھا بما يعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي“، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعربت عن تطلع المملكة لأن ”تحقق تلك الخطوة وقفا شاملا ودائما لإطلاق النار، وسلاما يعم جميع أنحاء الـبلاد، بما يسھم في تحقيق آمال وتطلعات الشعب الأفغاني الشقيق في التنمية والازدھار“.

ووقّعت واشنطن اتفاقا تاريخيا مع حركة طالبان المتطرفة في الدوحة، لسحب الجنود الأمريكيين من أفغانستان، ضمن فترة زمنية من 14 شهرا، وذلك بعد 18 سنة من اندلاع أطول الحروب في تاريخ الولايات المتحدة.