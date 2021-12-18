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السعودية تستضيف "أكبر حدث من نوعه في العالم"

18 - ديسمبر - 2021
العاصمة السعودية- الرياض

العاصمة السعودية- الرياض

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أعلنت المملكة العربية السعودية، استضافة أكبر حدث تقني على الإطلاق، خلال فبراير/ شباط 2022.

وقالت صحيفة سبق السعودية، إن “المملكة ستستضيف أكبر حدث تقني على الإطلاق يجمع مجتمع التكنولوجيا العالمي لمواجهة أكبر التحديات الاجتماعية والثقافية في العالم”، مشيرة إلى أن معرض “LEAP” يقام في الفترة من 1 إلى 3 فبراير/ شباط العام المقبل في الرياض.

وأضافت أنه “من المقرر أن يصبح المعرض منصة عالمية للتكنولوجيا والابتكارات، ويربط الرواد مع قادة الأعمال والمستثمرين”، مشيرة إلى أنه سيستعرض قصصا ملهمة لستيفن بارتليت رائد الأعمال الشهير، وأسطورتي كرة القدم روبرتو كارلوس ولويس فيجو.

من جانبه، قال موقع the fintechtimes، إن الحدث “سيحضره متحدثون من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك يوجين كاسبيرسكي الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “Kaspersky”، وراغو راغورام الرئيس التنفيذي لشركة “VMware”، ومسؤولون من مجموعة هيونداي موتور وماجيك ليب، إلى جانب مسؤولين سعوديين وعرب، وأكثر من 700 شركة اكنولوجية ناشئة لتقديم عروض التقنية للمستقبل.

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