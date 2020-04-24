السعودية تسجل 6 وفيات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي 127

تحاول السلطات السعودية اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ،أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تعافي 124 حالة من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2049.

كما كشفت الوزارة السعودية تسجيل 1172 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15102.

وأعلنت أيضا عن 6 وفيات جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 127.

وفي وقت سابق، قررت وزارة الداخلية السعودية تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المناطق والمدن، خلال شهر رمضان، وذلك في إطار الإجراءات التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاءت التعديلات بالسماح بالتجول في جميع المناطق والمدن، التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا.

كما سيتم السماح بخروج سكان المدن والمحافظات، التي يمنع التجول فيها على مدار الساعة، من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وقصر التنقل بالسيارات على شخص واحد بالإضافة إلى قائد المركبة.

كذلك أبقت الداخلية السعودية على قرار منع سكان الأحياء السكنية التي تخضع للعزل الصحي التام من الخروج من منازلهم على مدار الساعة.