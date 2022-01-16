السعودية تشرع تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما ضد كورونا

أكدت السعودية، الأحد، توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا للأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما، للحصول على جرعتهم الأولى، مع استمرار حملتها لحث البالغين على حصولهم على الجرعة الثالثة.

ويأتي هذا، بعد أن انتهت السعودية من المرحلة الأولى من الجرعة الأولى للقاح فايروس كورونا المستجد لهذه الفئة، التي خصصت للفئات الأعلى خطورة، ممن يعانون من أمراض مزمنة وحالات حرجة.

وأعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (5477) إصابة جديدة مؤكدة, وتعافي (3405) حالات، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (336) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 615 ألفا و430 إصابة، بينما بلغ عدد حالات التعافي حوالي 565 ألفا، فيما وصل إجمال الوفيات في المملكة إلى ثمانية آلاف و906 شخصا.

وبحسب موقع وزارة الصحة المخصص لإحصاءات كورونا، فقد تصدرت الرياض المدن السعودية بإصابات كورونا الجديدة بـ1472 إصابة، تلتها جدة بـ985، ثم مكة المكرمة بـ425، والمدينة المنورة بـ359، ثم باقي المدن الأخرى.