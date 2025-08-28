السعودية قد تخفض أسعار النفط لآسيا في أكتوبر من أعلى مستوى في 5 أشهر

قالت مصادر في قطاع تكرير النفط “إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد تخفض أسعار الخام لشهر أكتوبر تشرين الأول للمشترين الآسيويين في ظل وفرة المعروض وضعف الطلب”.

وذكرت خمسة مصادر في استطلاع أجرته رويترز أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر أكتوبر تشرين الأول قد ينخفض بما بين 40 و70 سنتا للبرميل عن سبتمبر أيلول إلى ما بين 2.50 دولار و2.80 دولار للبرميل.

وأظهر الاستطلاع أن سعر البيع الرسمي لأكتوبر تشرين الأول لدرجات أخرى من الخام، مثل الخام العربي الخفيف جدا والعربي المتوسط والعربي الثقيل، قد تنخفض بما بين 40 و60 سنتا للبرميل مقارنة بسبتمبر أيلول.

وتتماشى هذه التوقعات مع انخفاض علاوة الأسعار المعروضة لخام دبي فوق عقود المبادلة البالغة 55 سنتا للبرميل منذ بداية الشهر مقارنة بالشهر الماضي.

وارتفعت أسعار الخام في المعاملات الفورية في يونيو حزيران ويوليو تموز مدعومة بقوة الطلب من آسيا وتراجع الصادرات السعودية بسبب ارتفاع الطلب المحلي خلال الصيف.

ورفعت أرامكو السعودية أسعارها للمشترين الآسيويين خلال الشهرين السابقين، مما رفع سعر النفط العربي الخفيف لسبتمبر أيلول إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر.

وأدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع الإقبال على الشراء. ولجأ بعض المشترين الصينيين إلى استيراد المزيد من النفط المخفض من روسيا، كما زادت دول آسيوية أخرى من شراء الخام الأمريكي.

يأتي هذا بالإضافة إلى استئناف شركات التكرير الحكومية في الهند استيراد النفط الروسي مما ضغط على الأسعار في المعاملات الفورية هذا الشهر.

وقال أحد المشاركين في الاستطلاع إن السعودية لا بد ان تخفض الأسعار كثيرا إذا أرادت جذب الطلب.

وسرع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين من بينهم روسيا، وتيرة زيادة الإنتاج لاستعادة حصته في السوق، مما زاد من توقعات العرض التي أثرت سلبا على أسعار النفط العالمية.