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السعودية لمحكمة العدل: إسرائيل حولت غزة إلى كومة من الركام

منذ 15 ساعة
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

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جددت المملكة العربية السعودية استنكارها للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

فقد أكد ممثل السعودية أمام محكمة العدل الدولية السفير محمد سعود الناصر الثلاثاء في لاهاي، على أن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى كومة من الركام، مشدداً على ألا شيء يمكن أن يبرر انتهاكاتها في القطاع المحاصر.

وشدد على أن إسرائيل تواصل تجاهل الأوامر الصادرة عن المحكمة وتضاعف انتهاكاتها، لافتاً إلى أهمية رأي محكمة العدل في إلزام تل أبيب على إدخال المساعدات.

كما لفت إلى أن إسرائيل تسببت في أوضاع غير إنسانية في قطاع غزة، إذ قتلت أكثر من 200 موظف في الأونروا وهاجمت مقرات الوكالة ومخازنها.

وتابع أن تل أبيب ما زالت تواصل تجاهل دعوات السماح بإدخال المساعدات إلى غزة، كما هاجمت مرافق الأونروا ومخازنها ونهبت محتوياتها، في حين أن الأمم المتحدة فندت المزاعم الإسرائيلية بشأن حيادتها وادعاءاتها.

أتى ذلك بينما فتحت محكمة العدل الدولية أمس الاثنين 28\3\2025، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

كما بدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح أمس أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا.

يذكر أن إسرائيل تتحكم بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.

    المصدر :
  • وكالات

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