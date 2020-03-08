السعودية لمواطنيها في مصر.. “الشهادة المخبرية” ليست شرط للعودة

وجهت المملكة العربية السعودية رسالة لمواطنيها في مصر، ترد من خلالها على استفساراتهم بشأن العودة إلى وطنهم.

وقالت سفارة السعودية في العاصمة القاهرة في بيان “ردا على الاستفسارات التي تلقتها السفارة، نود إفادة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لمصر، بأن إجراءات عودتهم لا تشترط حصولهم على شهادة مخبرية”.

وأضافت “هذا وقد تم تعميم ذلك على كافة شركات الطيران المتجهة من مصر للمملكة، بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وعلى كافة شركات الطيران الخاص”.

وكانت السلطات السعودية دعت، يوم أمس السبت، كل من كان في إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان، خلال الأسبوعين الماضيين، إلى عزل أنفسهم في المنزل، لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.