السعودية: مساعي لتأمين ممرات آمنة في السودان

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، إن بلاده على تواصل مباشر مع الأشقاء في السودان لتأمين ممرات آمنة بهدف إجلاء رعايا الدول، مؤكداً “استمرار المملكة في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة رعاياها نقلهم لأماكن آمنة”.

وقال بن فرحان عبر حسابه على تويتر: “بتوجيهات من القيادة -حفظها الله- وانطلاقاً من واجبنا تجاه مواطني المملكة في جميع دول العالم وبمساندة من القوات البحرية الملكية السعودية ومن مختلف أفرع القوات المسلحة مشكورين، تم إجلاء نحو 356 شخصاً، منهم 101 مواطن سعودي، و255 شخصاً آخرين ينتمون لـ 26 جنسية”.

بتوجيهات من القيادة -حفظها الله- وانطلاقاً من واجبنا تجاه مواطني المملكة في جميع دول العالم وبمساندة من القوات البحرية الملكية السعودية ومن مختلف أفرع القوات المسلحة مشكورين، تم إجلاء نحو ٣٥٦ شخصاً، منهم ١٠١ مواطن سعودي، و٢٥٥ شخصاً آخرين ينتمون لـ ٢٦ جنسية https://t.co/45n6xwoz1D — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) April 24, 2023

ودخلت الخرطوم في مرحلة هدوء، اليوم الثلاثاء، في أول أيام هدنة الـ 72 ساعة التي تمت بوساطة سعودية – أميركية.

وكان قد وافق طرفا النزاع في السودان، قبول هدنة بوساطة سعودية – أمريكية لثلاثة أيام يعقبها وقف كامل لإطلاق النار.

وأعلن وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، موافقة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على هدنة لثلاثة أيام.

وأضاف بلينكن في بيان أمس الإثنين، أن طرفي الصراع اتفقا على هدنة ستسري في جميع أنحاء البلاد بعد وساطة أميركية – سعودية.

مفاوضات مكثفة

وأكد أن وقف النار سيكون لمدة 72 ساعة بدءاً من منتصف الليلة، مناشداً الجميع تنفيذ الهدنة فورا وبشكل كامل.

وكشف أن هذا الاتفاق أتى بعد مفاوضات مكثفة امتدت على مدار الـ 48 ساعة الماضية، حيث وافقت فيها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد بدءًا من منتصف ليل 24 أبريل، ويستمر لمدة 72 ساعة.