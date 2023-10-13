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السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين في غزة

منذ ساعة واحدة
علم المملكة العربية السعودية

علم المملكة العربية السعودية

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أكدت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وأدانت استمرار استهداف المدنيين العزل هناك، وفقاً لما جاء في بيان وزارة الخارجية السعودية.

وجددت الخارجية في بيانها مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة لاسيما وأن حرمانهم من هذه المتطلبات الأساسية للعيش الكريم يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم من عمق الأزمة والمعاناة التي تشهدها تلك المنطقة.

كما طالب السعودية في بيان الخارجية، برفع الحصار عن الأشقاء في غزة، وإجلاء المصابين المدنيين، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

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