السعودية والهند أكبر مشترين لزيت الوقود الروسي في يوليو

كشف متعاملون وبيانات من مجموعة بورصات لندن أن السعودية والهند كانتا الوجهتين الرئيسيتين لصادرات روسيا من زيت الوقود وزيت الغاز الفراغي المنقولين بحرا في يوليو تموز.

وأصبحت دول من الشرق الأوسط وآسيا الوجهات الرئيسية لإمدادات روسيا من الزيتين منذ دخول الحظر الشامل الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في فبراير شباط 2023.

وأظهرت بيانات شحن أن إجمالي شحنات الزيتين المباشرة من الموانئ الروسية إلى السعودية بلغ نحو 1.1 مليون طن في يوليو تموز بدون تغيير يُذكر عن يونيو حزيران.

وكشفت بيانات مجموعة بورصات لندن أن شحنات روسيا من المنتجات النفطية الداكنة إلى الهند زادت 65 بالمئة الشهر الماضي عن يونيو حزيران لتصل إلى حوالي 0.6 مليون طن.

وتستورد الهند زيت الوقود المستقيم وزيت الغاز الفراغي من روسيا باعتبارهما بديلا أرخص من نفط الأورال الخام ضمن مجموعة المواد الخام التي تستخدمها مصافيها.

ورغم أن روسيا لا تزال أكبر مورد نفط للهند، انخفضت الواردات في يوليو تموز بمقدار الربع على أساس شهري بعدما أبطأت بعض شركات التكرير مشترياتها بسبب انخفاض الخصومات.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن سنغافورة وتركيا والسنغال من الوجهات الرئيسية لصادرات روسيا من زيت الوقود وزيت الغاز الفراغي الشهر الماضي.

وتستند كل بيانات الشحن سالفة الذكر إلى تاريخ مغادرة الشحنات.