الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السعودية والهند أكبر مشترين لزيت الوقود الروسي في يوليو

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2025 4:20 مساءً
صادرات النفط الروسية_تعبيرية

صادرات النفط الروسية_تعبيرية

A A A
طباعة المقال

كشف متعاملون وبيانات من مجموعة بورصات لندن أن السعودية والهند كانتا الوجهتين الرئيسيتين لصادرات روسيا من زيت الوقود وزيت الغاز الفراغي المنقولين بحرا في يوليو تموز.

وأصبحت دول من الشرق الأوسط وآسيا الوجهات الرئيسية لإمدادات روسيا من الزيتين منذ دخول الحظر الشامل الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في فبراير شباط 2023.

وأظهرت بيانات شحن أن إجمالي شحنات الزيتين المباشرة من الموانئ الروسية إلى السعودية بلغ نحو 1.1 مليون طن في يوليو تموز بدون تغيير يُذكر عن يونيو حزيران.

وكشفت بيانات مجموعة بورصات لندن أن شحنات روسيا من المنتجات النفطية الداكنة إلى الهند زادت 65 بالمئة الشهر الماضي عن يونيو حزيران لتصل إلى حوالي 0.6 مليون طن.

وتستورد الهند زيت الوقود المستقيم وزيت الغاز الفراغي من روسيا باعتبارهما بديلا أرخص من نفط الأورال الخام ضمن مجموعة المواد الخام التي تستخدمها مصافيها.

ورغم أن روسيا لا تزال أكبر مورد نفط للهند، انخفضت الواردات في يوليو تموز بمقدار الربع على أساس شهري بعدما أبطأت بعض شركات التكرير مشترياتها بسبب انخفاض الخصومات.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن سنغافورة وتركيا والسنغال من الوجهات الرئيسية لصادرات روسيا من زيت الوقود وزيت الغاز الفراغي الشهر الماضي.

وتستند كل بيانات الشحن سالفة الذكر إلى تاريخ مغادرة الشحنات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزارة الخارجية القطرية
الخارجية القطرية: الوسطاء لا يزالون بانتظار الرد الرسمي الإسرائيلي على مقترح اتفاق غزة
إيران ودول الترويكا الأوروبية
اجتماع بين إيران وقوى أوروبية في جنيف وسط تهديد بعقوبات يلوح في الأفق
رجال الإطفاء من لواء التعزيز الخاص لمكافحة حرائق الغابات في غرناطة بالأندلس يعبرون النيران في جبهة الحريق متجهين نحو منطقة محترقة بالفعل خلال عمليات مكافحة حريق غابات في قرية لاروكو، منطقة لوغو، إقليم غاليسيا، إسبانيا، 17 أغسطس 2025.
حرائق الغابات تأتي على أكثر من مليون هكتار في الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام

الأكثر قراءة

آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!
منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان
أحد المتورطين بمقتل باسكال سليمان بقبضة الجيش
عناصر من قوى الأمن الداخلي يقفون في نقطة تفتيش في قرية المزرعة في محافظة السويداء، سوريا، 21 يوليو/تموز 2025. رويترز
السويداء.. البلعوس ينتقد "الحرس الوطني" وحركة رجال الكرامة ترفض الانضمام