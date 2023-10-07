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طوفان الأقصى.. السعودية تحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع وتدعو إلى ضبط النفس

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 7 - أكتوبر - 2023 2:11 مساءً
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

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أكدت وزارة الخارجية، أن المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك.

ودعت السعودية للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين وحماية المدنيين وضبط النفس.

وتذكر السعودية بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.

وتجدد السعودية دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.

 

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