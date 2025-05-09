السفارة الأمريكية في كييف تحذر من هجوم جوي "يحتمل أن يكون كبيراً"

حذرت السفارة الأمريكية في كييف، اليوم الجمعة، من هجوم جوي “يحتمل أن يكون كبيرا” في الأيام المقبلة.

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني إنها “تلقّت معلومات بشأن هجوم جوي يحتمل أن يكون كبيرا قد يحدث في أي وقت خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأضافت “توصي السفارة كعادتها المواطنين الأمريكيين بالاستعداد للاحتماء فورا في حالة إعلان حالة تأهب جوي”.

وفي سياقٍ منفصل، وافق حلفاء كييف الأوروبيون الجمعة على إنشاء محكمة لملاحقة مسؤولين روس على “جريمة العدوان بحق أوكرانيا”.

ويجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون في “لفيف” غربي أوكرانيا لإظهار دعم رمزي لكييف في اليوم الذي تحيي فيه روسيا ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية بعرض عسكري ضخم في موسكو.

وتسارعت الجهود الأوروبية لإنشاء المحكمة على ما يبدو منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وسط مساعيه للتقارب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وطيّ صفحة الحرب، ما أثار مخاوف من احتمال إفلات موسكو من العدالة إلى الأبد.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس “لا مجال للإفلات من العقاب. لا يمكن أن يمر عدوان روسيا بدون عقاب وبالتالي فإن إنشاء هذه المحكمة أمر بالغ الأهمية”.

وتسعى كييف لإحضار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه أمام العدالة.

مذكرات اعتقال

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالفعل مذكرات اعتقال بحق بوتين ومسؤولين روس آخرين بتهمة الترحيل القسري لأطفال وشن ضربات على قطاع الطاقة الأوكرانية.

لكن هذه المحكمة لا تتمتع بالسلطة القضائية لمقاضاة روسيا على القرار الأهم وهو الغزو في المقام الأول.

ومن غير المتوقع أن تتمكن المحكمة الجديدة من محاكمة بوتين أثناء وجوده في منصبه بسبب مبدأ في القانون الدولي يمنح الحصانة للرؤساء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا إن “هذه المحكمة يتم إنشاؤها لإصدار الأحكام المناسبة مستقبلا”.

وأضاف أن كييف تريد “العقاب الحتمي للجميع” ومن بينهم “رئيس روسيا ورئيس حكومة روسيا ووزير خارجية روسيا”.