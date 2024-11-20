السفارة الأمريكية في كييف تغلق أبوابها بسبب هجوم جوي متوقع

قال‭‭ ‬‬ قسم الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية في منشور على منصة إكس إن السفارة الأمريكية في كييف تلقت معلومات عن هجوم جوي كبير محتمل اليوم الأربعاء وستغلق أبوابها.

وأضاف القسم في البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني لسفارة الولايات المتحدة في كييف “من باب توخي الحذر، ستغلَق السفارة، وتم إصدار توجيهات لموظفي السفارة بالاحتماء في أماكنهم”.

وتابع البيان قائلا “السفارة الأمريكية تنصح الرعايا الأمريكيين بالاحتماء على الفور إذا دوت صفارات إنذار من غارات جوية”.

يأتي التحذير بعد يوم من استخدام أوكرانيا لصواريخ أمريكية من طراز أتاكمز لضرب أراض روسية مستغلة تصريحا صدر مؤخرا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايته في اليوم الألف للحرب.

وحذرت روسيا الغرب على مدى أشهر من أن سماح واشنطن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية وبريطانية وفرنسية الصنع لضرب العمق الروسي سيدفع موسكو لتعتبر تلك الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي مشاركة بشكل مباشر في الحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي إن روسيا سترد إذا ضربت أوكرانيا العمق الروسي بأسلحة أمريكية الصنع.

وخفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء من المعايير التي يمكن بموجبها شن ضربة نووية ردا على هجمات أوسع نطاقا بأسلحة تقليدية، مما يفاقم المخاطر النووية في وقت يتصاعد فيه التوتر لأعلى مستوياته منذ أكثر من نصف قرن بين روسيا والغرب.