السفارة الأوكرانية تنفي "بشكل قاطع" تقارير عن تورطها في تدريب مسلحين بالعراق

منذ 14 دقيقة
جنود من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي

جنود من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي

أكدت السفارة الأوكرانية في بغداد، اليوم السبت، عدم صلتها بأي أنشطة تتعلق بتدريب مجموعات مسلحة داخل العراق.

وذكر بيان رسمي أن “سفارة أوكرانيا في العراق تنفي بشكل قاطع التقارير الكاذبة التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام، والتي تزعم أن الجانب الأوكراني متورط في إعداد أو تدريب أفراد يشاركون في أنشطة غير قانونية على أراضي العراق أو إقليم كردستان العراق”.

كما أضاف البيان: “لم تقم أوكرانيا مطلقا، ولا تقوم بأي أنشطة تتعلق بتدريب مسلحين أو تصنيع طائرات مسيّرة للاستخدام غير القانوني خارج أراضيها”.

وأكدت السفارة الأوكرانية في بغداد أن “هذه الادعاءات تُعد معلومات مضللة بشكل صارخ ولا تستند إلى أي أساس من الحقائق”.

  رويترز

