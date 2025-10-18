السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
السفارة الفلسطينية: إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر يوم الاثنين

منذ ساعتين
سيارات الإسعاف تسير مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وسط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في رفح، مصر، 1 فبراير/شباط 2025. رويترز

أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة، اليوم السبت، إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر اعتبارا من يوم الاثنين.

وأضافت السفارة في بيان أن هذه الخطوة تأتي “لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر”.

والمعبر مغلق بشكل شبه تام منذ مايو أيار 2024.

وفي سياقٍ آخر، وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها تسلمت الجثامين التي أفرج عنهم الاحتلال عبر الصليب الأحمر، وبذلك يرتفع عدد جثامين الشهداء المفرج عنها إلى 135.

وقالت الوزارة في بيان إن بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب الأعين، مشيرة إلى أنه تم التعرف على هويات 7 منها بواسطة أسرهم.

وفي غضون ذلك، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن انتشال جثامين 14 شهيدا من حي الزيتون شرقي مدينة غزة وحي النصر غربيها منذ صباح اليوم.

وقال الدفاع المدني إنه تمكن بعد التنسيق مع الصليب الأحمر من انتشال جثامين 9 شهداء -بينهم 7 أطفال- استهدفتهم مدفعية الاحتلال حينما كانوا يستقلون مركبة في حي الزيتون مساء أمس الجمعة.

وتعليقا على القصف، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة بحق عائلة أبو شعبان أثناء محاولة العائلة تفقد منزلها بحي الزيتون، ودعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم بمتابعة تجاوزات الاحتلال وإلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب.

وبرر الجيش الإسرائيلي استهداف هؤلاء المدنيين بأنهم تجاوزوا “الخط الأصفر”، الذي انسحب إليه ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

