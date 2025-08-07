السلطات الألمانية: اعتقال متطرفين يمينيين خططوا لهجوم على البرلمان

قال الادعاء العام في ميونيخ اليوم الخميس إن السلطات الألمانية ألقت القبض على ثلاثة رجال في بافاريا لصلتهم بجماعة “مواطنو الرايخ” المنتمية إلى تيار اليمين المتطرف، وتشتبه السلطات في انتماء الرجال الثلاثة إلى منظمة إرهابية وتخطيطهم للخيانة العظمى.

والمجموعة، التي تضم الأمير رويس بين زعمائها، متهمة بالتخطيط للإطاحة بنظام الدولة واستبدال نظامهم به عن طريق العنف.

وذكر الادعاء العام أنه يشتبه في مشاركة أعضاء المجموعة في التدريب على إطلاق الأسلحة النارية من أجل هجوم محتمل على البرلمان الألماني في أبريل نيسان 2022.

وأُجريت عمليات تفتيش في ثمانية مواقع في ولايات بافاريا وساكسونيا وتورينجن في وقت مبكر صباح اليوم.