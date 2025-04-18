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السلطات الأمريكية توافق على صفقة كابيتال وان وديسكفر

منذ 30 دقيقة
علم الولايات المتحدة

علم الولايات المتحدة

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قالت جهات تنظيمية مصرفية في الولايات المتحدة اليوم الجمعة إنها وافقت على استحواذ كابيتال وان على ديسكفر فاينانشال سيرفيسز مقابل 35.3 مليار دولار مما يمهد الطريق للشركتين لتصبحا ثامن أكبر بنك في البلاد.

ويتابع المسؤولون الماليون الصفقة عن كثب ويرون فيها اختبارا حاسما لمدى سرعة موافقة إدارة الرئيس دونالد ترامب على عمليات الاندماج في قطاع يرون أنه جاهز لتلك الخطوة.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ومكتب مراقب العملة إنهما أنهيا “مراجعة كاملة” لطلب البنكين لعام 2024، ووافقا على صفقة من المقرر أن يتمخض عنها أكبر جهة لإصدار بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة من حيث الأرصدة، وتمنح كابيتال وان السيطرة على شبكة واسعة النطاق للدفع بالبطاقات التابعة لشركة ديسكفر.

وأوضح مجلس الاحتياطي أن الكيان المُدمج سيصبح ثامن أكبر بنك يشمله تأمين الودائع الحكومية. وستشكل أصوله البالغة حوالي 637.8 مليار دولار نسبة 2.2 بالمئة من الودائع المُؤمَّن عليها في البلاد.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنهما حصلتا على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لإتمام الصفقة التي من المقرر أن تُغلق في 18 مايو أيار.

وستصبح كابيتال وان واحدة من أكبر شبكات معالجة المدفوعات في البلاد، وستنافس فيزا وماستر كارد.

 

 

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