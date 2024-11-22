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السلطات الأوكرانية: مقتل 2 وإصابة 12 في هجوم مسيرات روسية على سومي

منذ 9 ساعات
طائرة مسيرة روسية

طائرة مسيرة روسية

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قالت السلطات الإقليمية في مدينة سومي الأوكرانية في بيان إن هجوما بطائرات مسيرة روسية على المدينة الواقعة شمال شرق أوكرانيا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين صباح اليوم الجمعة.

وفقا للشرطة الوطنية، تضرر 12 مبنى سكنيا وخمسة منازل ومتجر وثلاث سيارات بعد أن هاجمت ثلاث طائرات مسيرة المدينة حوالي الساعة الخامسة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش).

ونفذت روسيا هجمات مميتة على المنطقة والبنية التحتية الحيوية بها خلال الأسابيع الماضية.

وأسفر هجوم بطائرة مسيرة خلال ساعات الليل يوم الثلاثاء على بلدة هلوخيف الصغيرة في المنطقة عن مقتل 12 شخصا، بينهم طفل.

كما أسفر هجوم صاروخي على سومي مساء الأحد عن مقتل 11 شخصا وإصابة 89 آخرين، بالإضافة إلى التسبب في انقطاع الكهرباء عن المركز الإداري للمنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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