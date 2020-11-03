السلطات الصحية الأميركية تحثّ مرضى “كورونا” على التصويت شخصياً

تقول المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC” إن الأشخاص المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، أو من يخضعون للحجر الصحي بعد تعرض محتمل، لا يزال لديهم الحق بالتصويت ويتعين عليهم القيام بذلك، الثلاثاء، إن لم يفعلوا ذلك سابقا، وفقا لما نقلته قناة “CBS” الأميركية.

“للناخبين الحق بالتصويت، بصرف النظر عما إذا كانوا مرضى أو في الحجر الصحي”، وفقا لـ “CDC”.

وشددت السلطات على ضرورة إخبار الناخب موظفي الاقتراع بمرضه أو خضوعه للحجر الصحي لدى وصوله موقع الاقتراع.

ونشرت المراكز إرشادات جديدة، هذا الأسبوع، توضح حق التصويت، وتطلب من أي شخص مصاب بعدوى كورونا اتخاذ خطوات حماية إضافية لحماية الموظفين والمقترعين.

وتشمل توصيات مراكز الوقاية ارتداء الكمامة والبقاء على بعد ستة أقدام على الأقل من الآخرين، وغسل اليدين واستخدام معقم اليدين قبل وبعد التصويت.

وتلفت الإرشادات إلى أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بعدوى خفيفة أو متوسطة يستطيعون التواجد بين الآخرين مرة أخرى بعد 10 أيام من ظهور الأعراض، وأنهم لن يصيبوا الآخرين بالعدوى.

ونصحت المراكز الناخبين بجلب كمامات إضافية ومعقم لليدين، بالإضافة إلى قلم أسود خاص بهم للتصويت.

“كلما كنت أكثر استعدادا، قلّ الوقت الذي قد يكون عليك أن تقضيه في موقع التصويت”، وضحت المراكز.