السلطة الفلسطينية ترحب بجهود ترامب لإنهاء حرب غزة

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية رحبت، اليوم الاثنين، بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأكدت السلطة الفلسطينية، المعترف بها دوليا، التزامها بالعمل مع الولايات المتحدة وشركائها للتوصل إلى اتفاق شامل يتضمن “تمهيد الطريق لسلام عادل على أساس حل الدولتين”.

وضمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اقتراح سلام في غزة ترعاه الولايات المتحدة ويهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني، لكن هناك تساؤلات بشأن ما إذا كانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ستقبل الخطة.

وفي تصريحات بمؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض إلى جانب نتنياهو، قال ترامب إنهم “قريبون للغاية” من التوصل إلى اتفاق سلام وإنه يأمل أن تقبل حماس المقترح أيضا. لكنه حذر حماس من أن إسرائيل ستحظى بدعم واشنطن الكامل لاتخاذ أي إجراء تعده ضروريا إذا رفضت الحركة المقترح.

وخلال اجتماع ترامب مع نتنياهو لإجراء محادثات هامة، نشر البيت الأبيض خطة ترامب المكونة من 20 بندا والتي تدعو إلى وقف إطلاق النار ومبادلة الرهائن الذين تحتجزهم حماس بسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل وانسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع الفلسطيني ونزع سلاح حماس وحكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.

وقال ترامب “أريد أيضا أن أشكر رئيس الوزراء نتنياهو على موافقته على الخطة وعلى ثقته بأننا إذا عملنا معا، يمكننا أن نضع حدا للموت والدمار الذي شهدناه لسنوات وعقود وحتى قرون عديدة، وأن نبدأ فصلا جديدا من الأمن والسلام والازدهار للمنطقة بأسرها”.

نتنياهو: الخطة تحقق أهداف إسرائيل الحربية

رد نتنياهو، وهو واقف إلى جانب ترامب، “أدعم خطتك لإنهاء الحرب في غزة والتي تحقق أهدافنا الحربية”.

وأضاف “ستعيد (الخطة) جميع رهائننا إلى إسرائيل، وستفكك قدرات حماس العسكرية، وستنهي حكمها السياسي، وستضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى”.

لكن لا شك أيضا أن حماس لا تزال مفتاح نجاح مقترحات ترامب للسلام، وأثار غيابها الواضح عن المفاوضات شكوكا بشأن نجاح الخطة.

وفي رابع زيارة يقوم بها نتنياهو للبيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير كانون الثاني، كان الزعيم الإسرائيلي اليميني يتطلع إلى تعزيز علاقة بلاده بأهم حليف لها بعد أن اعترفت عدة دول غربية رسميا بدولة فلسطينية في الأسبوع الماضي في تحد للولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان ترامب، الذي انتقد بشدة خطوات الاعتراف ووصفها بأنها تقدم جائزة لحماس، يسعى للحصول على موافقة نتنياهو بالرغم من شكوك إسرائيل بشأن أجزاء من الخطة.