السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل على إنجاح جهود ترامب في غزة

منذ 12 دقيقة
السلطة الفلسطينية

السلطة الفلسطينية

قال حسين الشيخ نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد “إن المنظمة مستعدة للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لدعم وقف إطلاق النار في غزة وبدء إعادة الإعمار”.

وتحمل خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة احتمال أن تتولى السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة في نهاية المطاف، ولكن فقط بعد أن تستكمل إصلاحات. وفقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس السيطرة على قطاع غزة لصالح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في عام 2007. ويرأس عباس السلطة الفلسطينية ومقرها في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وينص اقتراح ترامب على ضرورة انتهاء حكم حماس في غزة، ويتضمن توقعات بأن تدير القطاع لجنة تكنوقراط فلسطينية تشرف عليها هيئة دولية برئاسته وتضم بلير.

وقال الشيخ إنه التقى ببلير لبحث اليوم التالي في غزة و”سبل انجاح جهود الرئيس ترامب التي تهدف لوقف الحرب واقامة السلام الدائم في المنطقة”.

وكتب الشيخ على إكس “أكدنا استعدادنا للعمل مع الرئيس ترامب ومع السيد بلير والشركاء المعنيين من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن والأسرى والذهاب للتعافي وإعادة الإعمار”.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تدير السلطة الفلسطينية قطاع غزة.

    المصدر :
  • رويترز

