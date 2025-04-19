السوداني: الصناعة الحربية العراقية تتوسع نحو الأمن السيبراني

طالب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتحصين المنظومات المعلوماتية لمواجهة أي هجمات سيبرانية محتملة، لاسيما مواجهة تعدد منافذ ممارسة الإرهاب وأنشطة التجنيد وعمليات اختراق المعلومات.

وقال السوداني خلال افتتاح فعاليات الدورة الـ13 لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية والأمن السيبراني، الذي يقام في العاصمة بغداد: “يجب أن نسبق العقل الإجرامي بخطوات في مجال الأمن السيبراني”.

وأضاف خلال المعرض الذي يقام بمشاركة 155 شركة، تمثل 24 دولة، بينها 65 شركة عراقية، أن “الصناعة المرتبطة بالأمن والدفاع يجب أن تكون في مقدمة العمل، ويجب أن يتركز العمل في بناء القدرات البشرية والتكنولوجية والبرمجية، لتكون مواكبة لأعلى مستويات التهديدات والأخطار”.

وذكر أن الحكومة العراقية “تعمل على بناء وتدريب الكوادر الأمنية المختصة بالأمن المعلوماتي، والحماية الإلكترونية للتطبيقات الخدمية والمالية، وتهيئة خطط لمواجهة أي هجمات سيبرانية متوقعة”.

كما أكد السوداني “أن الحكومة العراقية تسعى من خلال هذا المعرض إلى توسعة قاعدة الصناعة الحربية في البلاد، بعد أن ثبتت أسسها من خلال إنتاج المصانع التخصصية للعتاد الخفيف والمتوسط، وباقي مستلزمات السلسلة التكنولوجية من المواد المصنعة، ونصف المصنعة، والمواد الأولية”.