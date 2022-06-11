السودان.. تأجيل الاجتماع التحضيري للحوار السياسي

قال مسؤول الإعلام في بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونيتامس”، فادي القاضي، السبت إن “الآلية الثلاثية قررت تأجيل الاجتماع التحضيري المزمع عقده الأحد مع القوى السياسية” في إطار المباحثات التي تجري لحل المأزق السياسي في السودان.

وتضم الآلية الثلاثية “الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية – إيغاد”.

وعزا القاضي في تصريح لقناة “الحرة” تأجيل الاجتماع التحضيري إلى إجراء “تقييم للوضع الراهن بناء على التطورات التي حدثت مؤخرا، ومنها الاجتماع الذي عقد بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير”.

وأوضح لمراسلة الحرة في الخرطوم أنه لم يتم تحديد موعد للاجتماع المقبل، لافتا إلى أن ما سيجري حاليا “دراسة المعطيات الراهنة وتقييم الاحتياجات للعملية السياسية”.

وجرى لقاء بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير الخميس بوساطة أميركية وسعودية، وهو الأول منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر الماضي.

وحضر الاجتماع، الذي عقد بمقر إقامة السفير السعودي بالخرطوم، أربعة من قادة التحالف وثلاثة من كبار العسكريين، بينهم الفريق حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم، والفريق الركن شمس الدين كباشي واللواء ركن ابراهميم جابر، عضوا مجلس السيادة.

من جهته، كشف تجمع المهنيين السودانيين عن تلقيه دعوة من الآلية الثلاثية لتحديد أشخاص للمشاركة في الاجتماع والحوار المباشر الذي تعمل الآلية على تيسيره.

وجدد التجمع في رد على الآلية الثلاثية، رفضه للعملية السياسية والحوار مع العسكريين، واعتبر أن “تكرار الدعوة من الآلية خبث سياسي يحاول لي عنق الحقيقة والالتفاف على رغبات الشارع وشعاراته”.

وانطلق الأربعاء الماضي الحوار السياسي في السودان برعاية أممية وإفريقية، وغابت عنه أطراف رئيسية معارضة.

وأدى استيلاء الجيش على السلطة إلى قلب التحول الديمقراطي الهش قصير الأجل في السودان وأغرق الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في حالة من الاضطراب السياسية والاقتصادي والأمني.