السودان.. دارفور تسجل آلاف الإصابات بالكوليرا وسط انهيار الخدمات الطبية

أعلن وزير الصحة في إقليم دارفور غربي السودان، مساء اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين بوباء الكوليرا في الإقليم إلى أكثر من 6 آلاف حالة، إضافة إلى تسجيل 400 حالة وفاة مرتبطة بالمرض.

وقال الوزير إن الوضع الصحي في الإقليم يشهد تفاقمًا خطيرًا مع استمرار انتشار الكوليرا في مناطق واسعة، محملًا ميليشيا الدعم السريع مسؤولية تدهور الأوضاع الصحية بسبب ما وصفه بـ”التعنت” وعرقلة الجهود الطبية والإغاثية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تحذيرات منظمات صحية وإنسانية من انهيار الخدمات الطبية في دارفور، وارتفاع معدلات الوفيات في ظل صعوبة إيصال المساعدات، واستمرار النزاع المسلح الذي يعيق الاستجابة الطارئة لاحتواء الوباء.

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا، مما دمر أيضا البنية التحتية للبلاد.

وقتل آلاف المدنيين لكن الحصيلة الفعلية لقتلى وضحايا الصراع ليست مؤكدة. ووجهت للجانبين اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

ودفعت الحرب الملايين إلى شفا المجاعة وتسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم وأشعلت فتيل موجات من عمليات القتل والعنف الجنسي بدوافع عرقية في منطقة دارفور بغرب السودان.

وترعى السعودية والولايات المتحدة منذ 6 مايو/ أيار 2023 محادثات بين الجيش و”الدعم السريع”، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين المتصارعين، ما دفع الرياض وواشنطن لتعليق المفاوضات.