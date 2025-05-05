السودان.. مقتل العشرات في غرب كردفان ونزوح الآلاف بسبب هجمات الدعم السريع

أعلن حزب الأمة القومي مقتل العشرات في ولاية غرب كردفان، غرب السودان، وذلك على وقع استمرار المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة من البلاد.

وأشار في بيان اليوم الإثنين إلى مقتل 26 شخصا في مدينة النهود جراء هجمات للدعم السريع.

كما أضاف أن عشرات الآلاف نزحوا من مناطق عد في الولاية جراء الاشتباكات.

وشدد على ان مدينة النهود تعد مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا محوريًا في الولاية، بل وفي عموم غرب السودان، لما تمثله من شريان رئيسي للأمن الغذائي والصحي لسكان الإقليم. وأكد أن “ما تشهده المدينة من إغلاق تام للأسواق، وتعطيل للمرافق الصحية والخدمات الأساسية، يزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ويهدد حياة أكثر من مليون وثمانمائة ألف مواطن يقطنون المنطقة”.

مقتل 300 شخص

في حين أعلنت وزارة الخارجية أمس الأحد مقتل 300 شخص على يد قوات الدعم السريع، خلال الأيام الماضية في مدينة النهود في ولاية غرب كردفان.

وكانت قوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو، دخلت مدينة الفولة، عاصمة تلك الولاية في يونيو من العام الماضي (2024).

كما سيطرت على ولاية شمال كردفان، متموضعة في مناطق محدودة، أهمها منطقة أم روابة.

بينما لا تزال ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادوقلي تحت سيطرة الجيش السوداني.

يذكر أن الحرب المستمرة في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش والدعم السريع أدت إلى كارثة إنسانية هائلة. إذ تسبب النزاع بسقوط عشرات آلاف القتلى، وتهجير أكثر من 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ، فيما غرقت أنحاء عدة من البلاد في المجاعة.