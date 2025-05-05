السودان يستأنف الرحلات في مطار بورتسودان بعد هجوم بطائرات مسيرة

أكدت السلطات السودانية، استئناف العمل في مطار بورتسودان الدولي، بعد ساعات من إغلاقه جراء قصف طائرات مسيرة لقوات “الدعم السريع” أجزاء منه.

وأفادت سلطة الطيران المدني، في بيان، أنها أصدرت نشرة طيارين (نوتام) بتعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بورتسودان الدولي حتى الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (15:00ت.غ).

ونشرة طيارين (نوتام) هي أداة مهمة في صناعة الطيران تضمن سلامة وكفاءة المجال الجوي، وتعد هذه الإشعارات مصادر أساسية للمعلومات للطيارين ومراقبي الحركة وموظفي المطار.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت في وقت سابق اليوم عن إغلاق مؤقت لمطار بورتسودان الدولي جراء استهداف المدينة بطائرات مسيرة.

من جانبه، قال وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد الإعيسر، عبر حسابه على منصة إكس، إن “مدينة بورتسودان تعرضت صباح اليوم لهجوم غادر شنته ميليشيا الدعم السريع الإجرامية، بمساندة داعميها”.

وأضاف الإعيسر أن “قوات الدعم السريع استخدمت في الهجوم 7 طائرات مسيرة انتحارية، وطائرة مسيرة استراتيجية أخرى على قاعدة عثمان دقنة الجوية، وأسفر عن أضرار مادية، دون وقوع خسائر في الأرواح”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش السوداني، إسقاط طائرات مسيرة استهدفت قاعدة عثمان دقنة الجوية ومنشآت مدنية بمدينة بورتسودان شرقي البلاد.

وهذا هو الهجوم الأول بطائرات مسيرة على مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية، التي تتخذها الحكومة مقر لها، منذ اندلاع الحرب في أبريل/ نيسان 2023.

وفي الآونة الأخيرة، تكرر الهجوم بالطائرات المسيرة على محطات الكهرباء بمدن السودان الشمالية مروي ودنقلا والدبة وعطبرة.

وتتهم السلطات السودانية قوات الدعم السريع بتنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة على محطات الكهرباء والبنية التحتية، دون تعليق من الأخيرة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من “الدعم السريع” حول استهداف بورتسودان.

ويخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

ومؤخرا، بدأت تتراجع مناطق سيطرة “الدعم السريع” لصالح الجيش في عدة ولايات، خاصة في العاصمة الخرطوم، التي استعادت القوات النظامية فيها مقار مهمة مثل القصر الرئاسي، ووزارات حكومية، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية.

وفي عموم السودان، لم تعد “الدعم السريع” تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان، وجيوب محدودة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إلى جانب 4 من ولايات إقليم دارفور الخمس.