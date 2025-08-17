السودان.. 31 قتيلاً وعشرات الجرحى في قصف عنيف للدعم السريع على الفاشر وأبو شوك

أكد ناشطون وأطباء في السودان، أن 31 مدنيًا على الأقل قُتلوا، وأصيب العشرات في أعنف قصف تشنّه قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر ومخيم أبو شوك بولاية شمال دارفور.

وقالت شبكة أطباء السودان في بيان، إن من بين القتلى 7 أطفال وامرأة، كما أُصيب 13 آخرون جراء قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مخيم أبو شوك بشمال دارفور.

وحذرت شبكة أطباء السودان من خطورة الوضع الإنساني، وقالت إنها تعاني من نقص حاد في الأدوية والكوادر الطبية والغذاء بسبب حصار قوات الدعم السريع.

يشار إلى أنه منذ مايو 2024، تحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر والمخيمات المحيطة بها، غير أنها كثفت هجماتها على المدينة منذ استعاد الجيش السيطرة على الخرطوم ومدن أخرى في وقت سابق من هذا العام.

وأدت هجمات الدعم السريع على المخيمات المحيطة بالفاشر، خاصة مخيم زمزم الذي كان يؤوي مئات الآلاف من النازحين، إلى موجات نزوح ضخمة وإفراغ المخيم من معظم سكانه.

يذكر أن الحرب التي اندلعت في السودان منتصف أبريل 2023، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين.

كما تواجه البلاد أزمة إنسانية وغذائية حادة، وأسوأ تفشٍّ للكوليرا منذ سنوات.