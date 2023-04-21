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السودان.. 70% من المستشفيات المتاخمة للاشتباكات متوقفة عن العمل

منذ 37 دقيقة
مواجهات في الخرطوم

مواجهات في الخرطوم

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لاتزال الاشتباكات المستمرة منذ حوالي الاسبوع في العاصمة السودانية مشتعلة، وسط مخاوف من تفاقم ازمة اجتماعية وصحية وغذائية.

هذا وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، الجمعة، إن 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباك بين الجيش وقوات الدعم السريع متوقفة عن العمل.

وقالت النقابة إن 55 مستشفى أساسيا في العاصمة والولايات من أصل 78 متوقفة عن العمل والباقي مهدد بالإغلاق لنقص الكوادر والإمدادات الطبية والإمدادات والكهرباء والمياه.

وذكرت النقابة أن 4 مستشفيات تعرضت للقصف في مدينة الأبيض، مما يرفع العدد الكلي للمستشفيات التي تم قصفها إلى 13، مشيرة إلى أن القصف في الأبيض تمخض عن مقتل 26 وإصابة 33.

وقالت النقابة إن 19 مستشفى أُجبرت على الإخلاء القسري.

كما أعلنت اللجنة التمهيدية في بيان منفصل ارتفاع عدد الضحايا المدنيين منذ بداية الاشتباكات التي اندلعت السبت الماضي إلى 243 قتيلا و1335 مصابين.

وقالت اللجنة في بيان إن 45 من القتلى المدنيين سقطوا يوم أمس الخميس 20\4\2023، في حين أُصيب 128 بينهم عدة حالات غير مستقرة.

وأشار البيان إلى وجود عدد من القتلى والجرحى غير مشمولين في هذا الحصر بسبب صعوبة التنقل والوصول إلى المستشفيات في ظل الوضع الأمني بالبلاد.

    المصدر :
  • وكالات

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